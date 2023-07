Mulher esmurra urso que perseguia o seu cão. "Olhou para mim e eu olhei para ele. Acho que nos assustámos um ao outro"

Uma mulher de 64 anos deu um murro num urso que perseguia o seu cão. O caso ocorreu na sexta-feira, no Maine, no Estados Unidos, e, segundo o Departamento de Pesca e Vida Selvagem, os incidentes com ursos neste Estado norte-americano tendem a aumentar com a chegada do tempo quente.

Lynn Kelly estava no quintal da sua casa, em Porter, quando o seu cão começou a ladrar, depois de algo lhe ter despertado a atenção no bosque, e correu nessa direção. Quando regressou, um urso perseguia-o. “O urso olhou para mim e eu olhei para o urso”, conta Lynn, citada pela CNN. “Acho que nos assustámos um ao outro”.

O Departamento de Pesca e Vida Selvagem explica, em comunicado, que a dona do cão “confrontou o urso de frente”. “O urso levantou-se e ela levantou-se o mais alto que pôde e depois deu-lhe um murro no nariz”, continua. O animal selvagem acabou por agarrar a mão direita de Lynn e deixar feridas no pulso da mulher de 64 anos.

A mulher teve de receber assistência hospitalar por causa dos ferimentos, tendo levado pontos. Já o cão escapou ileso e o urso, que regressou ao bosque depois de ter levado um murro, não voltou a ser visto.

As autoridades pedem aos moradores para manterem a distância se virem o urso e que “não o encurralem ou causem agitação”. O animal já tinha sido visto dias antes a comer sementes de pássaro nos quintais dos vizinhos de Lynn.

Os incidentes com ursos no Maine tendem a aumentar na primavera e no verão, altura em que os animais destroem os comedouros de pássaros ou vasculham no lixo das pessoas. Segundo dados do departamento, entre 24 mil a 36 mil ursos habitarão nesta região.