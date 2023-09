PS volta a aprovar pacote MaisHabitação e força promulgação de Marcelo

Governo na “expectativa” de que Marcelo aprove diploma da habitação. Das 320 casas a preços compatíveis e mais 17 residências universitárias, as promessas no CNN Town Hall em seis pontos

Na reapreciação do decreto da Assembleia da República com medidas no âmbito da habitação conhecido como “pacote mais habitação”, aprovado apenas com votos do PS. Já o PAN e Livre abstiveram-se. PSD, Chega, IL, BE e PCP votaram contra.

Foram apresentadas mais de 300 propostas de alteração, que estiveram a ser votadas desde as 13:00, tendo sido todas chumbadas.

O decreto da Assembleia da República envolve alterações legislativas ao nível do arrendamento, do alojamento local, dos imóveis devolutos e de impostos.

Quando vetou o diploma, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assumiu em agosto um "sereno juízo analítico negativo" e criticou a ausência de consenso partidário sobre o Mais Habitação, mas a ministra da tutela, Marina Gonçalves, reafirmou a ideia de haver equilíbrio no programa e o PS disse que iria confirmar as medidas na reabertura do parlamento após o verão.

O diploma aprovado na votação final global de julho, agora confirmado, teve algumas alterações em relação à primeira versão proposta pelo Governo, que não impediram a contestação da oposição e de associações empresariais e da sociedade civil ligadas à habitação.

Apesar do veto ao pacote aprovado no parlamento, foi promulgado pelo Presidente da República um decreto do Governo que reforma e simplifica os licenciamentos relacionados com a habitação, com Marcelo Rebelo de Sousa a avisar que vai estar atento à compatibilização com a segurança e a qualidade dos edifícios.

Com esta simplificação, os projetos de arquitetura passaram a ser licenciados apenas com base no termo de responsabilidade dos projetistas e as entidades públicas serão penalizadas no caso de atrasos na emissão de pareceres.