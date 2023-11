Aqui não pode andar nu na rua, em roupa interior ou com brinquedos sexuais. A culpa é das despedidas de solteiro

Málaga vai proibir que se ande nu na via pública, só com roupa interior ou com objetos de natureza sexual. Os infratores arriscam-se a uma multa até 750 euros e a medida entra em vigor já esta quinta-feira.

A culpa parece ser das despedidas de solteiro que se realizam cada vez mais nesta zona de Espanha. Por isso, a autarquia de Málaga tomou medidas e optou por modificar a portaria que rege a convivência entre cidadãos e justifica-se com a “proliferação” nos últimos anos de comportamentos ligados maioritariamente a celebrações privadas com uso exclusivo de roupa interior ou com acessórios eróticos em espaços públicos, explica o jornal espanhol El Mundo.

A nova diretriz determina, no entanto, que as autoridades devem informar previamente todos os envolvidos neste tipo de atividades e “somente se persistir a atitude inaceitável é que deverá ser efetuada uma denúncia formal”, sendo que os agentes podem exigir a cessação dos atos agora ilícitos, independentemente das sanções que possam vir a ser impostas em cada caso.

O n.º 7 do artigo 36.º da portaria em causa refere também que estes comportamentos “serão considerados infrações menores e punidos com multa até 750 euros”.

Com a publicação em Diário Oficial da Província (BOP) desta quarta-feira, Málaga entra quinta-feira num novo processo administrativo com o objetivo de preservar o espaço público como local de encontro, convivência e civilidade entre cidadãos.

A medida foi aprovada em definitivo em setembro depois da resolução de todas as reclamações e sugestões apresentadas à autarquia de Málaga.