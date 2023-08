Avião despenha-se em via rápida na Malásia, pelo menos dez mortos

Pelo menos dez pessoas morreram depois de um avião se ter despenhado numa via rápida a norte de Kuala Lumpur, esta quinta-feira, avança a CNN Internacional - que cita a Autoridade de Aviação Civil da Malásia.

A aeronave, que transportava seis passageiros e dois tripulantes, saiu do Aeroporto Internacional de Langkawi e dirigia-se para o Aeroporto Sultan Abdul Aziz Shah quando o acidente aconteceu.

"O primeiro contacto da aeronave com a Torre de Controlo de Tráfego Aéreo de Subang foi feito às 14:47 [hora local] e a autorização de aterragem foi dada às 14:48", lê-se no comunicado. No entanto, às 14:51, a "Torre de Controlo observou fumo proveniente do local do acidente mas não foi feito qualquer pedido de socorro pelo avião".

A aeronave atingiu um carro e uma mota na queda, sendo que cada um transportava pelo menos uma pessoa.

As autoridades estão agora a recolher os destroços e restos mortais do local do acidente e o acidente está sob investigação.