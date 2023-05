Queriam ir comprar um brinquedo. Irmãos, de 3 e 6 anos, conduzem o carro dos pais até chocarem contra um poste

Na noite de terça-feira, duas crianças conduziram o carro dos pais na ilha de Langkawi, na Malásia. A polícia local encontrou os menores, sem ferimentos graves, no carro, que ficou com o capot danificado pelo embate com um poste de iluminação.

A polícia de trânsito da ilha foi alertada às 11:55 da noite locais, de acordo com a CNN Internacional. O chefe da polícia da ilha, Shariman Ashari disse, num comunicado, que o Toyota Vios conduzido pelas crianças tinha atraído a atenção de outros condutores, que pensaram que o condutor estava bêbado.

Os rapazes saíram de casa enquanto a “mãe estava na casa de banho e o pai a dormir” porque queriam ir a uma loja de brinquedos comprar um carro preto, diz a polícia. As crianças conduziram durante mais de dois quilómetros até chocarem contra um poste, relata o chefe da polícia.

Um vídeo dos rapazes sentados nos lugares da frente do carro, vestindo t-shirts e calças encarnadas, tornou-se viral no Facebook. O irmão mais velho diz, em malaio, que “a mãe está em casa e nós vamos à loja dos brinquedos”. O mais novo acrescenta, “nós queremos comprar um carrinho preto”.

“O condutor era um menor de seis anos, que estava a conduzir um passageiro - o seu irmão, de três anos. O choque ocorreu quando o carro se deslocava de Ulu Melaka para Kampung Nyior Chabang, perdeu o controlo e bateu contra um poste de iluminação perto de Kampung Titi Chanwang”, diz Shariman no comunicado da polícia.

A criança de seis anos fez um corte no queixo e o seu irmão não ficou ferido, diz a polícia. O caso está a ser investigado pelas autoridades por condução irresponsável.