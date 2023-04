A polícia na Malásia diz estar a investigar a morte de uma mulher cujo corpo em decomposição foi descoberto numa mala de viagem numa estação de autocarros abandonada.

Um transeunte encontrou a mala perto de um edifício pertencente à empresa estatal de eletricidade Tenaga Nasional Berhad no início da semana passada em Kulai, uma cidade no estado de Johor, no sul, informou a agência noticiosa estatal Bernama.

O chefe da polícia da região de Kulai, Tok Beng Yeow, disse que o estado altamente decomposto do corpo – que ele estimou em mais de 50% - dificulta a identificação inicial do corpo, de acordo com a agência Bernama.

No entanto, um relatório preliminar post mortem do Hospital Sultanah Aminah sugere que o corpo pertencia a uma mulher com mais de 25 anos de idade, que tinha sofrido um ferimento na cabeça e que pode ter morrido há cerca de duas semanas.

O chefe da polícia da região diz que está em curso uma investigação, e apela aos residentes para que partilhem as informações que tenham com as autoridades.