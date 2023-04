Terminou em confrontos a manifestação “Casa Para Viver”, que juntou milhares de pessoas em sete cidades do país, incluindo no Martim Moniz, zona de Lisboa que foi palco do cenário mais violento deste sábado.

Os manifestantes já estavam no local quando a PSP começou a carregar sobre as pessoas, sendo que duas jovens acabaram mesmo retidas pelas autoridades no interior de um supermercado. Dos civis houve uma reação através do arremesso de garrafas e outros objetos contra os agentes, depois de ter sido pedido que as mulheres fossem libertadas, o que aconteceu por volta das 20:30, com as jovens a saírem debaixo de um coro de aplausos dos manifestantes, acabando a situação por serenar.

Já na Avenida Almirante Reis, ali ao lado, prédios e edifícios foram vandalizados, com várias motas da PSP a acabarem também pintadas com tinta vermelha.

A organização garante que a violência não tem nada que ver com o protesto. O ativista Miguel Duarte, que era uma das pessoas presentes no local, contou à CNN Portugal que a PSP agrediu várias pessoas "à bastonada", afirmando que só depois é que os manifestantes responderam com o arremesso de objetos.

"Houve gás-pimenta, houve bastonadas", contou o manifestante, garantindo não saber nada sobre a vandalização dos veículos policiais.

Sobre a retenção das duas jovens, garante Miguel Duarte que ambas estavam a manifestar-se de forma pacífica junto a um restaurante onde acabaram por ser fechadas pelas autoridades.

À CNN Portugal uma jornalista diz ter sido agredida por um agente da PSP não identificado enquanto estava a cobrir os protestos para um órgão de comunicação.