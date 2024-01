Ex-governante madeirense pressionado a avançar para a liderança do PSD

Um grupo de notáveis do PSD Madeira já promoveu contactos para desafiar Manuel António Correia a avançar para a liderança regional do partido, sabe a CNN Portugal.

Manuel António Correia foi governante durante 15 anos, nos governos de Alberto João Jardim.

Na última disputa interna foi derrotado por Miguel Albuquerque e desde essa altura que se afastou da política ativa.

A CNN sabe que, com a crise política instalada e o mal-estar interno nas fileiras do PSD, várias personalidades já contactaram o ex-governante no sentido de o desafiar a avançar, se o partido antecipar o congresso e as eleições internas.