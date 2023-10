Responsável do BES desmente Pinho: "Não conheço pagamentos mensais no estrangeiro" 

Joaquim Góis, antigo administrador executivo do BES que, entre outras áreas, era responsável pelos recursos humanos do banco, disse esta manhã em tribunal só ter conhecimento de que eram pagos no estrangeiro "os prémios anuais que tinham que ver com os resultados do banco" - e nunca pagamentos mensais como Manuel Pinho recebia.

Um testemunho que, na tese do Ministério Público, reforça a ideia de subornos de Ricardo Salgado ao então ministro da Economia - e não pagamentos devidos pelos anos de serviço no BES.

"Só tenho conhecimento dos prémios que eram pagos anualmente na Suíça e tinham que ver com os resultados do banco", disse a testemunha.

E, além disso, Joaquim Góis garante que essa prática terminou em 2004, ano em que os pagamentos passaram a ser feitos "internamente".