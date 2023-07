Governo sem "obsessão ideológica" garante qualidade e segurança na Obstetrícia do Santa Maria

O ministro da Saúde afirmou que não existe nenhuma “obsessão ideológica” do lado do Governo, que está preparado para recorrer ao privado quando assim for necessário, mas também conta com o setor público, que não quer ver “diminuído”.

Em visita ao distrito de Beja, onde visitou algumas unidades de saúde, Manuel Pizarro garantiu que existe toda a segurança e qualidade no serviço que está a ser realizado na Obstetrícia do Hospital de Santa Maria, que já teve de transferir duas grávidas para hospitais privados por falta de recursos humanos.

“Isso visa mesmo assegurar que tudo está garantido em termos de qualidade e segurança”, explicou o ministro, reiterando que estes casos serão sempre os de grávidas consideradas de menor risco.

Em causa, admitiu o governante, está uma ausência de recursos humanos, o que torna impossível assegurar as escalas a longo prazo. “Temos o serviço de Santa Maria a funcionar mas, por uma razão de prudência, não havendo a mesma dotação de recursos humanos que era habitual, entendemos que em alguns casos as mulheres podem ser transferidas”, sublinhou.

Um cenário que está a preocupar a Ordem dos Médicos, que já avançou que quer interferir no processo para garantir que tudo é feito com a maior segurança e qualidade. O ministro da Saúde disse que “todos os contributos são bem-vindos”, admitindo que é “normal” que existam outras entidades a intervir.

“Tenho acompanhado de perto o conflito na expectativa de que vá diluindo. O essencial é que os serviços de saúde de Lisboa estão de braços abertos para as atender”, realçou, destacando que no Hospital de Santa Maria está a ser construído o “maior e mais moderno bloco de partos do país”.