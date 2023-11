Avião militar dos EUA caiu no Mar Mediterrâneo: cinco vítimas mortais

Cinco militares dos EUA morreram quando um avião militar norte-americano caiu no Mar Mediterrâneo, informa a Agência Reuters citando um comunicado do Comando Europeu dos EUA.

O acidente aconteceu na noite de sexta-feira durante um treino militar, quando o avião era reabastecido.

A causa do acidente está a ser investigada. O Comando Europeu sublinhou que o acidente aconteceu durante um exercício de treino e não está relacionado com os combates de Israel em Gaza ou com ao longo da fronteira Israel-Líbano.