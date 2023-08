Portugal é o décimo maior importador de cereais através do acordo do Mar Negro

Portugal ocupa o décimo lugar entre os principais importadores de cereais através do acordo do Mar Negro, de acordo com os dados das Nações Unidas. Este acordo, que possibilitava a exportação de cereais ucranianos, acabou por fracassar, o que pode vir a afetar os preços dos bens alimentares.

Segundo os dados das Nações Unidas, foram exportadas mais de 32 milhões de toneladas métricas de cereais através deste acordo, principalmente milho e trigo. Os países que se destacam na compra destes bens são a China, Espanha e Turquia, sendo que na lista encontram-se vários Estados europeus.

Volume de exportação de grãos por país de destino. Fonte: ONU

Portugal é um dos países nesta lista, figurando em décimo lugar nesta lista. O país comprou 708 mil toneladas métricas, correspondendo principalmente a milho.

Com o colapso do acordo de cereais do Mar Negro têm aumentado as tensões, nomeadamente após ataques russos à infraestrutura ucraniana. Esta escalada “aumenta o risco e desencadeia incertezas”, disse Arif Husain, economista-chefe do Programa Mundial de Alimentos da ONU, ao Financial Times.