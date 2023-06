O mar em Portugal está mesmo mais quente. Médias de junho deste ano entre as mais altas do século

Notou que a água do mar está mais quente este ano? Não é apenas perceção, é mesmo realidade. Uma análise do Instituto Hidrográfico mostra que o mês de junho de 2023 registou valores médios de temperatura superiores a todos os registos entre 2000 e 2022.

De acordo com os dados fornecidos por este instituto à CNN Portugal, as boias de Leixões, Sines e Faro registaram temperaturas médias bem acima das médias históricas, recolhidas pelo Instituto Hidrográfico entre 2000 e 2020, mas também acima das médias obtidas em 2021 e 2022. Recorde-se que o Atlântico Norte está a atravessar uma onda de calor marinho "totalmente sem precedentes".

Com efeito, e segundo o Instituto Hidrográfico, o mar em Leixões está 2,3 graus mais quente este ano do que na média entre 2000 e 2020, que ficou registada em 16,6. Valor que também fica acima dos 15 graus registados em 2021 e dos 17 graus registados no ano passado.

Já na boia de Sines a média do mês de junho deste ano é de 18,6 graus, mais 1,1 graus que o registado entre 2000 e 2020. Valor que também fica acima dos 16,6 e 18,1 graus registados em 2021 e 2022, respetivamente. De resto, e ainda segundo o Instituto Hidrográfico, apenas em 2017 a média da temperatura da água em junho foi superior à de 2023 nesta boia.

O mesmo cenário para Faro, onde a água é naturalmente mais quente. Junho de 2023 registou níveis médios de 20,6 graus, um grau acima das médias históricas do período analisado. Tal como em Sines, também em junho de 2017 a média foi superior à de 2023. O mesmo aconteceu em 2022, mas por uma menor margem. No ano passado a média de junho foi de 19,7 graus, enquanto no ano de 2021 a boia esteve em manutenção.

Valores médios de temperatura da água do mar Boia Ano Temperatura Leixões 2000-2020 16,6 graus Leixões 2021 15 graus Leixões 2022 17 graus Leixões 2023 18,9 graus Sines 2000-2020 18,6 graus Sines 2021 16,6 graus Sines 2022 18,1 graus Sines 2023 18,6 graus Faro 2000-2020 19,6 graus Faro 2021 em manutenção Faro 2022 19,7 graus Faro 2023 20,6 graus

Dados que apontam que a água do mar em Portugal está claramente mais quente, ainda que os recordes continuem a pertencer ao mês de agosto.

Este ano, o valor máximo da água em Leixões foi registado a 20 de junho, com 21 graus. Um valor longe dos 22,4 graus registados em agosto de 2005.

Cenário semelhante em Sines, onde os 20,7 graus registados a 24 de junho não superam o máximo, que é de agosto de 2016.

Já em Faro registou-se, a 22 de junho, uma temperatura de 24,4 graus, abaixo dos 26,6 graus de agosto de 2010.

Apesar dos valores médios em junho estarem acima de outros anos, em 2023 ainda não se registou nenhum valor máximo de sempre. De acordo com os dados do Instituto Hidrográfico, a temperatura mais alta registada em Leixões entre 2000 e 2020 foi de 21,2 graus. O mesmo para Sines e Faro, onde os máximos também foram registados nesse período, com 21,9 e 25,3 graus, respetivamente.