Marcelo Rebelo de Sousa: "Ou as instituições mudam a bem ou mudam a mal"

Marcelo Rebelo de Sousa deu, esta quinta-feira, no discurso das comemorações dos 103 anos do 5 de Outubro, uma verdadeira aula de História, com importantes alertas às instituições e aos políticos. O Presidente da República sublinhou que é importante que as “instituições internacionais e domésticas” adotem uma atitude reformadora, sob pena de colocar em perigo a democracia, no caso de o não fazerem, mudando “tarde e atabalhoadamente”.

“Ou as instituições internacionais e domésticas mudam a bem ou mudam a mal. E mal porque tarde e atabalhoadamente”, avisou.

O Presidente da República sublinhou que isso pode acontecer se houver atrasos em relação "ao clima, à energia, como tantos se atrasaram, à inteligência artificial" ou em relação ao "peso das comunidades” como as Nações Unidas, a União Europeia, a CPLP, a NATO ou ao mundo ibero-americano.

“Tudo isso poderá suceder com a incapacidade ou a lentidão do superar da pobreza e das desigualdades sociais, ou no reconhecimento do papel do mulher, ou do papel das minorias migrantes e em particular dos jovens”, alertou.

Enquanto Marcelo Rebelo de Sousa discursava, um grupo de professores manifestava-se a poucos metros da Praça do Comércio, em Lisboa, onde as autoridades colocaram baias para impedir o acesso do público às comemorações. “A República está deste lado”, ouvia-se.

Nas comemorações deste ano, estiveram presentes representantes dos partidos com assento parlamentar. Ficou marcada a ausência de Luís Montenegro, presidente do PSD, principal partido da oposição, que se fez representar pelo vice-presidente, Hugo Soares. Questionado pelos jornalistas sobre a ausência do líder do partido, Hugo Soares justificou que Montenegro “está fora do país”.

EM ATUALIZAÇÃO