Costa foi a Belém prestar esclarecimentos a Marcelo sobre buscas e detenções no Governo

O primeiro-ministro dirigiu-se esta manhã ao Palácio de Belém para falar com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sabe a CNN Portugal. A reunião, solicitada pelo próprio primeiro-ministro, terá terminado cerca de 30 minutos depois.

António Costa, que tinha um evento agendado para esta manhã no Porto, chegou a Belém pouco depois de serem conhecidas as buscas do Ministério Público a São Bento e a ministérios do Governo, no âmbito de um processo sobre exploração do lítio.

O empresário Diogo Lacerda Machado, que se apresenta publicamente como um amigo de António Costa, foi detido na sequência das buscas, confirmou a CNN Portugal.

Também o chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, e o presidente da Câmara de Sines, o socialista Nuno Mascarenhas, foram detidos no âmbito do processo que investiga negócios de hidrogénio e lítio.