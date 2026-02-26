Marcelo diz que esta é "altura de estar silencioso" e deixar o "papel decisivo" para Seguro - TVI

Marcelo diz que esta é "altura de estar silencioso" e deixar o "papel decisivo" para Seguro

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 1h e 45min
O presidente cessante de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, recebe o presidente eleito, António José Seguro (à direita), um dia após a sua vitória na segunda volta das eleições presidenciais com 67% dos votos, a 9 de fevereiro de 2026. JOSE SENA GOULÃO/LUSA

A oito dias "de sair", Marcelo escusou-se a comentar a "vida nacional ou internacional", incluindo a nomeação do ex-diretor da PJ, Luís Neves, para ministro da Administração Interna

O Presidente da República disse esta quinta-feira que “não comenta nada da vida nacional ou internacional”, justificando que, perto do fim do mandato, “é a altura de estar silencioso e de deixar a quem vai entrar o papel decisivo”.

Estas posições foram assumidas na ‘Better Tourism Lisbon Travel Market´ (BTL), em Lisboa, feira de turismo em que visitou esta manhã sem avisar previamente a comunicação social.

Questionado sobre a nomeação do ex-diretor da PJ, Luís Neves, para ministro da Administração Interna, recusou pronunciar-se, explicando que, por estar perto de ver terminado o seu mandato, não comenta a atualidade política.

“Não comento. Eu estou a oito dias de sair, e portanto é aquele momento em que estou de saída do palco e está de entrada no palco o Presidente [António José] Seguro. Eu neste momento não comento nada da vida nacional ou internacional", enfatizou.

Marcelo Rebelo de Sousa vai cessar funções em 9 de março, data em que o novo Presidente da República, António José Seguro, tomará posse perante a Assembleia da República.

Perante a insistência, o chefe de Estado sublinhou que “esta é a altura de estar silencioso e de deixar a quem vai entrar realmente o papel decisivo”.

Marcelo Rebelo de Sousa foi também questionado sobre as aparições públicas recentes do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho mas optou igualmente por não comentar, uma posição que reiterou depois de ser questionado sobre o líder do Governo, Luís Montenegro, ter admitido défices orçamentais.

“Também não comento. Isso é uma forma de comentar, neste momento seria uma indelicadeza para o meu sucessor", rematou.

O chefe de Estado chegou acompanhado do Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, e assim manteve-se durante grande parte da visita, em particular ao 'stand' da região autónoma na feira.

Numa visita que durou mais de uma hora e meia, Marcelo Rebelo de Sousa cruzou-se também com o líder parlamentar e secretário-geral do PSD, Hugo Soares, que também esteve esta manhã na BTL acompanhado de vários membros da bancada social-democrata.

