Marcelo diz que decisão do BCE "é uma dor de cabeça para todos os governos"

Governo mantém posição crítica perante novo aumento dos juros do BCE mas considera positivo que seja o último

O Presidente da República considerou que a decisão do BCE de subir novamente as taxas de juro "é uma dor de cabeça para todos os governos" e que no plano político favorece os radicalismos e populismos.

Em declarações aos jornalistas à entrada do Centro Canadiano de Arquitetura, em Montreal, durante a sua visita oficial ao Canadá, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que falta na mensagem do Banco Central Europeu (BCE) "um sinal de esperança" e qualificou a sua posição como "muito rígida".

Segundo o chefe de Estado, "isto é penalizador para todos os governos, todos os governos" e "o Governo português tem feito o que pode em termos de ajudas sociais neste colete de forças, mas sempre com o BCE a dizer em geral aos governos para fazerem menos de ajudas sociais".

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou um novo aumento – o décimo consecutivo – das três taxas de juro diretoras, em 25 pontos base.

"A inflação continua a descer, mas ainda se espera que permaneça demasiado elevado durante demasiado tempo. O Conselho do BCE está determinado a assegurar o retorno atempado da inflação ao seu objetivo de médio prazo de 2%", justificou o banco central, em comunicado.