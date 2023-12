Menos de metade dos portugueses acha que Marcelo tem condições para levar mandato até ao fim

Caso gémeas: Ex-diretor clínico do Santa Maria diz que "nunca foi contactado" por Marcelo

As contradições e os dez dias que abalaram Marcelo Rebelo de Sousa no caso das gémeas

O envolvimento do Presidente da República no caso das gémeas está a ter impacto na popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa e menos de metade dos portugueses acha que o atual chefe de Estado tem condições para levar mandato até ao fim.

De acordo com o Diário de Notícias, que apresenta esta quinta-feira os resultados de uma sondagem da Aximage, as declarações de Marcelo sobre o caso das gémeas não têm sido satisfatórias para os portugueses.

Assim apenas 48% dos inquiridos acredita que o Presidente da República tem condições para continuar no cargo, enquanto que 35% têm opinião contrária. Os restantes 17% não sabe ou preferiu não responder.

A mesma sondagem mostra que 95% dos portugueses inquiridos ouviu falar sobre o caso das gémeas e que 56% das pessoas têm uma avaliação negativa e muito negativa da atuação de Marcelo. Há apenas 14% opiniões positivas ou muito positivas.

Quanto a esclarecimento, 74% dos portugueses dizem não ter ficado elucidados com as declarações do chefe de Estado sobre o caso.

Já a comunicação social tem nota positiva na cobertura do caso, havendo apenas 16% dos portugueses que têm opinião negativa sobre a forma como os jornalistas têm relatado o caso.