Marcelo reafirma que "não teve conhecimento de quaisquer diligências junto do Ministério da Saúde"

A Presidência da República reafirmou esta quinta-feira "que não teve conhecimento de quaisquer diligências junto do Ministério da Saúde no caso das gémeas luso-brasileiras". Num comunicado, em reação à notícia avançada pela TVI, Marcelo sublinha o seu desconhecimento "após o envio do dossier para o Gabinete do Primeiro-Ministro a 31 de outubro de 2019".

O comunicado surge após a TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, ter adiantado que o secretário de Estado da Saúde durante o período do tratamento no Santa Maria, António Lacerda Sales, teve reuniões com Nuno Rebelo de Sousa, no Ministério da Saúde, enquanto decorria este processo.

À CNN Portugal, o agora deputado socialista nunca desmente este alegado contacto. "Nem desmentir, nem confirmar, porque são situações que só em sede própria devem ser tratadas. Não devem ser tratadas na praça pública", disse à entrada para a Assembleia da República esta quinta-feira.

Recorde-se que a médica que prescreveu o medicamento de quatro milhões de euros às irmãs escreveu, em três registos clínicos oficiais, que a primeira consulta das gémeas foi marcada a pedido do ex-secretário de Estado da Saúde, que era, à época, Lacerda Sales.