Costa já falou com Marcelo após desmaio do Presidente. "Está bem-disposto e tranquilo"

O primeiro-ministro já falou com Marcelo Rebelo de Sousa após o desmaio deste último durante uma visita à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Aos jornalistas, António Costa garantiu que o Presidente da República "está bem-disposto e muito otimista de que irá poder sair do hospital no fim do dia. Estava até com um bom sentido de humor", disse o líder do executivo, que referiu, em tom de brincadeira, que é um "conselho inútil" dizer a Marcelo Rebelo de Sousa para "abrandar o ritmo".

"Não faz parte do seu estado vital. Há pessoas que ganham energia em andamento, é esse o seu caso", referiu o primeiro-ministro.

António Costa recusou, naturalmente, avançar qual a causa do desmaio do Presidente, e ressalvou que Marcelo Rebelo de Sousa "não parecia muito preocupado com o seu próprio estado de saúde".

Marcelo Rebelo de Sousa sentiu-se mal durante uma visita à Faculdade de Ciências e Tecnologias, na Costa da Caparica, e foi transportado para o Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide.

Em nota enviada aos jornalistas, a Presidência confirma que "o Presidente da República teve uma indisposição após uma visita na Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa, e foi ao Hospital de Santa Cruz por precaução".

Já em Carnaxide, o chefe da Casa Civil, Fernando Frutuoso de Melo, confirmou que o Presidente da República se sentiu mal durante uma visita à FCT e "desmaiou". "Achou-se que deveríamos verificar a situação. Veio para aqui (Hospital de Santa Cruz), é onde é seguido, mas está bem-disposto, nem queria cancelar a agenda da tarde", disse aos jornalistas, adiantando que Marcelo "recuperou rapidamente os sentidos".

Frutuoso de Melo afirma que Marcelo Rebelo de Sousa terá, provavelmente, sentido os efeitos do calor e de uma "agenda pesada".