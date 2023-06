Marcelo apela à banca que faça um "esforçozinho" para "tornar mais atraente a situação para os depositantes portugueses"

O Presidente da República apelou este sábado aos bancos que façam um “esforçozinho” para aumentarem as taxas de devolução de depósitos aos portugueses.

Numa altura em que o Governo terminou a série E dos certificados de aforro, anunciado uma nova, que paga menos no imediato, Marcelo Rebelo de Sousa nota o grande investimento neste tipo de aplicação como um sinal de que “os portugueses acham que a banca está a pagar pouco”.

“A banca não pode esperar, tem de fazer um esforçozinho para perceber que se as pessoas apostam em taxas de juro de três vírgula tal por cento é porque recebem na banca um terço. Tem de se fazer um esforçozinho para tornar mais atraente a situação para os depositantes portugueses”, disse.

Questionado sobre o desafio do presidente do PSD ao Governo, depois de Luís Montenegro ter sugerido a António Costa uma redução dos impostos, o chefe de Estado prefere aguardar pelo evoluir da situação internacional, esperando que melhor no tempo, e que isso possa dar “perspetivas positivas para os próximos anos”.

“Espero que os grandes números da economia cheguem aos bolsos dos portugueses”, reiterou, assinalando que é necessário esperar para perceber a evolução do crescimento, mas também da inflação, da questão das finanças e da posição do Banco Central Europeu.