Marcelo escolhe a estabilidade, apesar de "divergência de fundo" com Costa

O Presidente da República assumiu esta terça-feira que existiu uma "divergência de fundo" com o primeiro-ministro no caso de João Galamba, questionado, por várias vezes, a decisão de António Costa em manter o ministro no Governo.

Numa curta declaração ao país - a primeira declaração oficial após a recusa do primeiro-ministro em demitir o ministro das Infraestruturas, apesar da sua discordância - Marcelo Rebelo de Sousa recordou que "no passado, com maior ou menor distância temporal, foi sempre possível acertar agulhas" com o primeiro-ministro em diversas matérias.

"Desta vez não. Foi pena. Não por razões pessoais ou de disputa entre cargos, que a Constituição distingue muito bem entre si em termos de peso institucional, mas por razões de interesse nacional", assumiu.

Para o chefe de Estado, a responsabilidade política e administrativa deve reger o exercício de um governante, e terá sido que falhou neste caso.

"Como pode um ministro não ser responsável por um colaborador que escolhera manter na sua equipa mais próxima, no seu gabinete, a acompanhar, ainda que para efeitos de informação, um dossier tão sensível como um da TAP, e merecer tanta confiança que podia assistir a reuniões privadas, preparando outras reuniões, essas públicas, na Assembleia da República?", começou por questionar.

O chefe de Estado prossegue, interrogando-se como pode João Galamba não ter responsabilidade por "situações rocambolescas, bizarras, inadmissíveis ou deploráveis" - ressalvando que estas palavras não são suas - suscitadas pelo seu então colaborador, que levaram a "apelar aos serviços mais sensíveis de proteção de segurança nacional, que, aliás, por definição estão ao serviço do Estado e não do ministro".

"Como pode esse ministro não ser responsável por argumentar em público sobre aquilo que afirmara o seu subordinado, revelando pormenores do seu funcionamento interno e incluindo referências a outros membros do Governo?", questiona ainda Marcelo.

Marcelo Rebelo de Sousa prometeu ser "mais atento" e "mais interveniente" na política nacional (LUSA)

Para o Presidente da República, assumir responsabilidades políticas e administrativas não se resume a pedir desculpa pelo sucedido. "Responsabilidade é mais do que pedir desculpa, virar a página e esquecer. É pagar por aquilo que se faz ou deixa de fazer", argumentou.

"Foi por tudo isto que entendi que o ministro das Infraestruturas deveria ter sido exonerado e que ocorreu uma divergência de fundo com o primeiro-ministro. Não sobre a pessoa, as suas qualidades pessoais ou até o seu desempenho, mas sobre a responsabilidade, credibilidade, a autoridade do ministro, do Governo e do Estado", justificou Marcelo.

Perante este cenário, o Presidente da República escolheu a "garantia da estabilidade institucional", afastando-se dos "cenários" que estão à sua disposição e que muitos analistas políticos recordaram e explanaram nas últimas horas, incluindo o cenário da 'bomba atómica', antecipando assim a convocação de novas eleições.

"Os portugueses dispensam esses sobressaltos, essas paragens, esses compassos de espera, num tempo como este, em que o que querem é ver os seus governantes resolverem os problemas do dia a dia", argumentou.