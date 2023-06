"Todos esperamos que a ferrovia seja uma das conquistas do PRR". Marcelo espera ver 2.000 milhões de euros "no terreno" até 2024

PRR “engorda” para 22,2 mil milhões de euros com reprogramação

Reprogramação do PRR foi apresentada com um lapso de 300 milhões

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira esperar que o desenvolvimento da ferrovia seja "uma das conquistas" do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que, no próximo semestre e em 2024, espera já ver "no terreno”.

"Todos esperamos que a ferrovia seja uma das conquistas do Plano de Recuperação e Resiliência", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que antecipou a chegada ao Peso da Régua para as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Questionado pelos jornalistas se estava satisfeito com a execução do PRR, Marcelo Rebelo de Sousa destacou que foi "dos primeiros a chamar a atenção" para a importância de, em 2023 e 2024, além de se obter e contratualizar os fundos comunitários, fazê-los "chegar ao terreno".

"Sabemos como a contratação pública em Portugal é difícil, é lenta, é complicada e como uma coisa é avançar o processo e depois vê-los no terreno", referiu.

E acrescentou, "aquilo que todos nós esperamos é que na segunda metade de 2023, porque a primeira já foi, e em 2024, já não digo todos, mas dos seis mil milhões de euros que já recebemos, haver mais do que 1,9 ou dois mil milhões de euros efetivamente no terreno".

A execução do PRR mantém-se em 17% dos marcos e metas contratados com a União Europeia.

No final de maio, Portugal submeteu uma proposta de reprogramação do PRR a Bruxelas, cuja dotação ultrapassa os 22.000 milhões de euros.

A Comissão Europeia deve responder a esta proposta até julho.

Com a reprogramação, Portugal passará a contar com mais 41 medidas, 11 reformas e 30 investimentos.

O montante total do PRR (16.644 milhões de euros - valor inicial), gerido pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal, está dividido pelas suas três dimensões estruturantes – resiliência (11.125 milhões de euros), transição climática (3.059 milhões de euros) e transição digital (2.460 milhões de euros).

As três dimensões do plano apresentam uma taxa de contratação de 100%.

Da dotação total, cerca de 13.900 milhões de euros correspondem a subvenções e 2.700 milhões de euros a empréstimos.

Este plano, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.