PS chumba audição do filho de Marcelo, dos pais das gémeas, de Lacerda Sales e de Marta Temido

O Partido Socialista chumbou a audição do filho de Marcelo Rebelo de Sousa no Parlamento sobre caso das gémeas. Também as audições de Marta Temido, Lacerda Sales e dos pais das gémeas foram chumbadas pelo PS.

O único partido que se absteve na votação foi o PCP, os restantes votaram a favor.

O requerimento para que Nuno Rebelo de Sousa pudesse "explicar a esta Comissão o seu alegado envolvimento no acesso destas gémeas ao tratamento no Hospital de Santa Maria" tinha sido feito pela Iniciativa Liberal.

Já o requerimento para ouvir os pais das gémeas luso-brasileiras tinha sido apresentado pelo Chega.

Esta quarta-feira foi ainda confirmada a audição do presidente do Conselho Diretivo do INFARMED, Rui Ivo, depois de apresentado o requerimento potestativo do Chega.