Marcelo diz que só soube da intervenção do SIS três dias depois

O Presidente da República afirmou esta quinta-feira que “o primeiro contacto” que teve com a intervenção do Serviço de Informações de Segurança (SIS) no caso do computador levado do Ministério das Infraestruturas foi a 29 de abril, três dias depois da confusão que envolveu Frederico Pinheiro e as assessoras de João Galamba.

“O que posso dizer é que o primeiro contacto que tive sobre esta matéria com alguém foi no dia 29 de abril, no regresso da Ovibeja”, esclareceu Marcelo Rebelo de Sousa, à margem da visita à Feira do Livro.

O chefe de Estado lembrou que o primeiro-ministro esclareceu que não tinha havido contacto entre ambos sobre o tema, escusando-se a comentar mais assuntos relacionados com o tema.

“Se tiver de voltar a falar, falarei”, terminou, sem divulgar com quem falou sobre o SIS.