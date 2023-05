Marcia Gay Garden diz que nenhum dos seus três filhos é heterossexual e que todos são inspiradores

"As pessoas com tendências homossexuais são filhas de Deus": Papa Francisco diz que leis que criminalizam a comunidade LGBT são "um pecado"

Durante o evento transmitido online pelos direitos LGBT - Drag Isn’t Dangerous: A Digital Fundraiser, que, no domingo, arrecadou mais de 500 mil dólares (cerca de meio milhão de euros) para instituições de caridade relacionadas com a causa - a atriz norte-americana Marcia Gay Harden, uma das convidadas, falou sobre a sua jornada enquanto mãe de três filhos que pertencem a esta comunidade.

A vencedora do Óscar de melhor atriz secundária em 2001 afirmou que quem se manifesta e defende uma legislação antiLGBT age com base no medo e está "a espalhar o ódio entre as pessoas".

"O que me motiva [a lutar por esta causa] é porque está certo, e o que está a acontecer neste momento está errado", disse Harden ao apresentador Adam Shankman. "O que me motiva é o facto de os meus filhos serem todos gay", revelou, acreditando que "o país vai lutar contra isto".

Marcia Gay Harden, 63 anos, que tem três filhos com o ex-marido Thaddaeus Scheel - Eulala Scheel, de 24, e os gémeos Julitta Dee Harden Scheel e Hudson Harden Scheel, de 19 - revelou os seus géneros durante o evento.

“O meu filho mais velho é não-binário e um dos gémeos é homossexual e o outro fluído. E sabem que mais? São os meus filhos e ensinam-me todos os dias”, defendeu.



Na sua conta no Instagram, a atriz aproveitou, ainda, para apelar ao contributo dos seus seguidores.

"A nossa nação, os nossos vizinhos, os nossos filhos, os nossos artistas, os nossos cantores, os nossos dançarinos, os nossos melhores líderes, diretores executivos, escritores, líderes espirituais, basicamente a nossa humanidade. O gay veio para ficar. O drag veio para ficar. Doem o que puderem e juntem-se a nós para espalhar o amor."