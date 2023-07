Marcelo aceita demissão do secretário de Estado da Defesa

PJ e Ministério Público fazem buscas nas instalações do ministério da Defesa

A saída de Marco Capitão Ferreira do Governo acaba de ser formalizada, com o Presidente da República a aceitar a demissão do Secretário de Estado da Defesa.

"Na sequência da proposta do primeiro-ministro, o Presidente da República aceitou a demissão do Secretário de Estado da Defesa do XXIII Governo Constitucional, Marco Alexandre da Silva Capitão Costa Ferreira."

Marco Capitão Ferreira apresentou a demissão nesta sexta-feira, na sequência de buscas às instalações da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional no âmbito da Operação "Tempestade Perfeita", que já contava com pelo menos 19 arguidos.

O secretário de Estado da Defesa Nacional foi também hoje constituído arguido por suspeitas de corrupção e participação económica em negócio, apurou a CNN Portugal.

Também esta sexta-feira, o semanário Expresso dá conta que o governante contratou um assessor fantasma quando liderou uma empresa pública.