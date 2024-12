Romance de férias no Dubai acaba em pesadelo. Britânico de 18 anos condenado por relacionamento com turista de 17

Um jovem britânico de 18 anos foi condenado a um ano de prisão no Dubai por ter mantido um relacionamento sexual com uma jovem de 17 anos durante as férias, informam alguns meios de comunicação social ingleses.

O caso, que começou como um romance de verão em setembro de 2024, transformou-se num pesadelo para o jovem de Tottenham, norte de Londres.



Marcus Fakana conheceu a jovem, também britânica e agora com 18 anos, no hotel onde as famílias de ambos estavam hospedadas.



Após o regresso ao Reino Unido, a mãe da rapariga descobriu o relacionamento e denunciou o caso às autoridades do Dubai - nos Emirados Árabes Unidos o sexo com menores de 18 anos é ilegal.

A polícia foi buscar o jovem ao hotel e colocou-o sob custódia, sem dar qualquer explicação na altura. Marcus Fakana esteve detido durante três dias sem conseguir contactar os pais.

Segundo o jovem, o casal manteve o relacionamento em segredo dos pais dela "porque eles eram rígidos", mas pretendiam manter esta relação no regresso a Londres.



A organização Detained in Dubai, que está a apoiar Fakana, classifica a sentença como uma "vergonha" e afirma que o jovem se sente "abandonado pelo governo britânico".



Radha Stirling, fundadora e CEO da organização, anunciou que Fakana irá recorrer da sentença, considerando-a "despropositada".

A família de Fakana apelou ao governante do Dubai, Sheikh Mohammed Al Maktoum, para que poupe o jovem da pena por sexo consensual com outra cidadã britânica.