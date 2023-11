Nova diretora toma posse no Ministério Público de Lisboa 

Maria de Lurdes Lopes é a nova diretora do DIAP de Lisboa, depois de ter tomado posse esta quinta-feira para assumir a liderança do Ministério Público na principal comarca do país. A procuradora-geral adjunta, que nos últimos anos exerceu funções de assessora da PGR, é agora responsável pelo departamento onde correm alguns dos mais complexos e mediáticos processos de criminalidade económica e também de natureza violenta.

A experiente magistrada, de 60 anos, sucede assim a Fernanda Pêgo, que se jubila por limite de idade. Maria de Lurdes Lopes tem por principal missão regenerar um departamento onde nos últimos anos se têm acumulado atrasos na conclusão de processos que têm como suspeitos, entre outros, titulares de cargos políticos - como é o caso dos inquéritos que versam sobre anos de gestão na Câmara Municipal de Lisboa.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, a nova diretora do DIAP é magistrada desde 1987.

Como delegada do Procurador da República e procuradora-adjunta exerceu funções nos tribunais de Nisa, Ferreira do Alentejo, nas Varas Criminais de Lisboa, Seixal e Almada.

Formadora no Centro de Estudos Judiciários entre 1997 e 2005, foi promovida no ano seguinte a Procuradora da República. Integrou diversos Grupos de Trabalho e equipas da Procuradoria-Geral da República, como a unidade de missão para a Informatização.