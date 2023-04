Mariana Mortágua já foi constituída arguida, no dia 6 de abril, no processo que diz respeito à acumulação do subsídio de exclusividade como deputada com o pagamento pelo seu comentário televisivo, na SIC Notícias, segundo apurou a CNN Portugal.

Os crimes em causa são peculato e recebimento indevido de vantagem.

A CNN Portugal contactou Mariana Mortágua, mas não obteve resposta até ao momento.