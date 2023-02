Mariana Mortágua deverá confirmar a candidatura à liderança do Bloco de Esquerda já esta segunda-feira. A deputada tem marcada uma conferência de imprensa para a manhã desta segunda-feira, às 10h30, na sede nacional do Bloco de Esquerda, em Lisboa.

Será entregue a moção que leva à convenção do partido, marcada para 27 e 28 de maio, de onde deverá sair o sucessor de Catarina Martins à frente do partido. Mortágua deverá ser a primeira subscritora da moção assinada por membros da atual direção.

O anúncio acontecerá 13 dias após Catarina Martins ter anunciado que não se iria recandidatar à liderança do Bloco de Esquerda. Neste domingo, a coordenadora do partido apresentou as conclusões do encontro da mesa nacional do partido

O nome de Mariana Mortágua como candidata à liderança do Bloco de Esquerda foi apontado logo no dia em que Catarina Martins confirmou a saída. Outros nomes fortes, como Marisa Matias ou Pedro Filipe Soares, informaram de imediato que não entrariam na corrida.

Mariana Mortágua tem-se mantido presente na esfera pública, comentando temas de atualidade no Parlamento – e, neste sábado, marcou presença no protesto do movimento “Vida Justa” em Lisboa. Contudo, não fez ainda qualquer comentário sobre a candidatura. Até à convenção do partido, a deputada será um dos rostos fortes da comissão de inquérito sobre a gestão da TAP que vai arrancar no Assembleia da República.

A deputada Mariana Mortágua, que está no Parlamento desde 2013 (entrando então para substituir Ana Drago), nasceu em 1986 e é economista, tendo sido o rosto do partido nas comissões parlamentares de inquérito à banca e nas discussões do Orçamento do Estado, entre outros dossiês.

Neste perfil, que a CNN publicou após Mariana Mortágua se ter posicionado para a liderança do Bloco de Esquerda, pode ficar a conhecer outros traços daquela que se espera ser a futura líder do partido: entre outras curiosidades, faz pavlova e cerveja artesanal, devora policiais, trabalha muito por ter “medo de falhar”.

"Levar o país a sério" será o lema da próxima Convenção Nacional

A XIII Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, que decorre nos dias 27 e 28 de maio, em Lisboa, terá como lema "Levar o país a sério", anunciou a atual coordenadora do partido, Catarina Martins.

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião da Mesa Nacional do partido, em Lisboa, a líder do BE afirmou que foi aprovado "o regimento da Convenção Nacional do Bloco de Esquerda e a decisão de ter um lema para a convenção, que é 'Levar o país a sério'".

Catarina Martins sustentou que este lema "indica duas prioridades do BE: por um lado sinalizar a exigência republicana de uma democracia que responde com transparência e com verdade ao país, por outro lado sinalizar a também absoluta necessidade que existe hoje de ouvir o país, de ouvir as reivindicações das crescentes mobilizações e dar resposta a quem trabalha e a quem exige uma alternativa política".

Questionada se no futuro poderá ser possível uma nova política de entendimento à esquerda, a líder do BE considerou que aquilo a que tem assistido nas ruas, "de mobilização de setores tão diferentes, mas que estão juntos nesta exigência salário, de habitação, de resposta à vida concreta das pessoas, é indicativo deste novo ciclo político", de uma "maioria absoluta que é incapaz de responder às necessidades do país".

"Esta convenção do BE será também uma convenção sobre este novo ciclo político e a absoluta incapacidade de a maioria absoluta, e a necessidade de construir uma política económica e social alternativa à que temos tido", indicou.

Catarina Martins referiu que deverá ser a última reunião do órgão máximo entre convenções antes da reunião magna do partido, mas ressalvou que a "Mesa Nacional do BE reunirá se for politicamente necessário".

A Mesa Nacional do BE reuniu-se este domingo para fazer um balanço do seu mandato que termina na convenção do final de maio, e debater alterações aos estatutos e ao regimento dessa reunião magna.