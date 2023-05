Factos Primeiro: as pessoas da idade de Mariana Mortágua não conseguem comprar casa, como disse a líder do Bloco de Esquerda?

A nova coordenadora nacional do Bloco de Esquerda afirmou, em entrevista à CNN Portugal, que as pessoas da sua idade não conseguem comprar casa. Mas será mesmo assim?

"O Governo tem de fazer uma escolha: ou proteger os lucros da banca, ou proteger as pessoas que não conseguem chegar ao final do mês e pagar um crédito à habitação, que compraram com tanto esforço, porque hoje comprar uma casa é uma sorte. As pessoas da minha idade não conseguem hoje comprar uma casa. Temos pessoas que têm 40 anos que vivem ou com os pais, a dividir casa. Acho que não é isto que queremos para o nosso país", afirmou, na segunda-feira à noite.

Os dados do Banco de Portugal consultados pela CNN Portugal indicam que não só as pessoas da faixa etária que inclui os 36 anos (a idade da líder bloquista) estão a pedir créditos aos bancos, como são mesmo os que mais o fazem.

Das 169 mil pessoas que pediram crédito à habitação em Portugal em 2022, 61% tinham até 40 anos, sendo que 19% desses créditos foram concedidos a pessoas com 30 ou menos anos. Uma pequena franja dos cerca de 2,3 milhões de portugueses que têm entre os 18 e os 40 anos.

E há várias explicações para isto: é normal que os mais novos comprem mais casas, uma vez que estão em início de vida. Em paralelo, quanto mais cedo for contratualizado o crédito, maior pode ser o tempo de duração do mesmo. A idade máxima para pedir um crédito à habitação varia de banco para banco, mas, por exemplo, pessoas com 60 anos não podem pedir créditos superiores a 15 anos.

Além disso, a maioria dos portugueses não costuma ter crédito à habitação. Os dados mais recentes apontam que apenas 25% da população tinha contratualizado este tipo de mecanismo, mesmo que até existam mais pessoas a pedir empréstimos (e por valores maiores). De 2020 para 2022 foram pedidos mais cinco mil milhões de euros em crédito à habitação.

De referir ainda que o Banco de Portugal indica que há mais mulheres a fazerem contratos de crédito à habitação do que homens, sendo que os valores delas também são mais elevados do que os deles.