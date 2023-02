É autora do best-seller “Arrume a sua casa, arrume a sua vida” e foi protagonista em programas da Netflix como “A Magia do dia a dia” e “Ordem na casa”. Mas nem a habitação de Marie Kondo, também conhecida como “a rainha japonesa da arrumação”, resistiu ao facto de ter sido mãe.

“Logo a seguir ao nascimento da minha filha mais velha, senti-me incapaz de me perdoar por não conseguir gerir a minha vida como antes. Mas, com o tempo, fui acalmando. Depois de dar à luz a minha segunda filha, deixei de lado a minha necessidade de perfeição”, assumiu, recentemente, a organizadora profissional de 38 anos. “Estou mais ocupada do que nunca depois de ter o meu terceiro filho, por isso aprendi a aceitar que não posso arrumar todos os dias, e tudo bem”.

Citada pelo The Washington Post, num webinar e chá virtual para promover o seu novo livro, Kondo revelou que a sua casa está desarrumada, mas que a forma como emprega o seu tempo é a certa para si neste momento e nesta fase da sua vida. "Desisti dessas coisas, de uma maneira positiva", concluiu.

Agora, redireciona as suas práticas para aquilo que considera mais importante para viver uma vida melhor. No livro "Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life", baseado no conceito japonês que constitui o "modo de vida", expande formas de "despertar alegria todos os dias e liderar uma vida alegre". "Arrumar significa lidar com todas as 'coisas' da sua vida. Por isso, o que realmente quer colocar em ordem?", questiona a autora.