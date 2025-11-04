Encontrado corpo de homem na marina do Freixo no Porto - TVI

Encontrado corpo de homem na marina do Freixo no Porto

  • Agência Lusa
  • MCC
  • Há 58 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Causas da ocorrência são desconhecidas

O corpo de um homem foi encontrado esta terça-feira a flutuar na marina do Freixo, no Porto, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), acrescentando que desconhece as causas que resultaram na ocorrência.

O alerta foi dado pelas 16:42 através de um funcionário da marina, tendo sido ativados elementos do comando local da Polícia Marítima do Douro e tripulantes da estação salva-vidas da Foz do Douro.

Deslocaram-se também para o local elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, Bombeiros Voluntários do Porto e de Rio Tinto, da Polícia Judiciária e do INEM, indicou a AMN na nota.

"À chegada ao local, constatou-se que o corpo estava a flutuar na água, sendo retirado pelos mergulhadores do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, tendo o médico do INEM efetuado o auto de verificação do óbito", acrescentou a mesma fonte.

Após diligências da Polícia Judiciária e contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto, pelos Bombeiros Voluntários do Porto, indicou ainda a AMN.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

01:56

Inspeção-Geral da Educação deteta casos de fraude na colocação de professores no ensino especial

3 nov, 22:26
1
03:06

Sujas, com fome e sem condições: PSP resgata três crianças de casa devoluta em Lisboa

Ontem às 14:09
2

Apertaram-lhe o pescoço até à morte: irmãos e mãe acusados da morte do pai em Lisboa

Ontem às 15:34
3

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:16
4
01:31

Comissões bancárias voltam a ganhar peso com descida dos juros

Ontem às 17:27
5
03:45

Chupetas para adultos: a nova moda para lidar com o stress

Há 2h e 27min
6
02:53

Advogado de Sócrates há 11 anos desiste da defesa em pleno julgamento da Operação Marquês

Ontem às 20:40
7
01:11

Chuva, vento forte e trovoada colocam quase todo o país sob aviso laranja

Ontem às 14:12
8
01:19

Já se sabe o que causou um clarão nos céus de Portugal

3 nov, 22:15
9
01:32

Reclusa transexual provoca incêndio na prisão de Tires: "Temos um homem, com todas as suas fisionomias, numa zona prisional feminina"

3 nov, 22:21
10
01:57

Santa Casa colocou 36 imóveis no mercado do arrendamento. Rendas variam entre 1.300€ e 4.600€

3 nov, 22:11
11
02:45

Quer ser espião? Secretas lançam primeira campanha pública de recrutamento em 40 anos

3 nov, 22:30
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Chuva, trovoada e vento forte durante madrugada e manhã devido a "superfície frontal fria"

Há 3h e 29min
02:53

Advogado de Sócrates há 11 anos desiste da defesa em pleno julgamento da Operação Marquês

Ontem às 20:40
01:38

Como a PJ intercetou um submarino com 1,7 toneladas de cocaína

Há 2h e 34min
05:56

Há cada vez mais burlas na compra e venda de artigos online. Estes são os esquemas mais comuns

Há 2h e 40min
01:54

Sujas, com fome e sem condições: PSP resgata três crianças de casa devoluta em Lisboa

Há 2h e 36min

Ronaldo revela detalhes do pedido de casamento a Georgina: "Foi engraçado"

Ontem às 15:47
03:45

Chupetas para adultos: a nova moda para lidar com o stress

Há 2h e 27min
01:19

Já se sabe o que causou um clarão nos céus de Portugal

3 nov, 22:15
08:04

Se está a pensar viajar, saiba que seguro deve adotar - e tudo pode depender do local para onde vai

Ontem às 09:40