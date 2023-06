Sistema secreto da Marinha dos EUA detetou implosão do Titan horas após o início da expedição

Um sistema secreto de deteção acústica da Marinha dos Estados Unidos, concebido para detetar submarinos inimigos, ouviu pela primeira vez a implosão do Titan horas depois de o submersível ter iniciado a sua expedição aos destroços do Titanic, segundo avança o Wall Street Journal, que cita oficiais que estiveram envolvidos na busca.



A Marinha começou a escutar o Titan quase no momento a seguir a que o submersível perdeu as comunicações, de acordo com um oficial de defesa dos EUA.

"A Marinha dos EUA efetuou uma análise dos dados acústicos e detetou uma anomalia consistente com uma implosão ou explosão nas imediações do local onde o submersível Titan estava a operar quando as comunicações foram perdidas", disse um alto funcionário da Marinha dos EUA.

Ainda que a informação não seja definitva, explica a mesma fonte, a informação “foi imediatamente partilhada com o Comandante das operações para ajudar na missão de busca e salvamento em curso".

O sistema específico usado não foi nomeado, a pedido da Marinha dos EUA, alegando preocupações com a segurança nacional.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou que os escombros encontrados na área dos destroços do Titanic correspondem à parte externa do submersível com cinco ocupantes desaparecido no domingo, que terá sofrido uma “implosão catastrófica” sem deixar sobreviventes.

A implosão terá ocorrido perto do naufrágio do Titanic, para onde o submersível se dirigia, referiram as autoridades da Guarda Costeira numa conferência de imprensa realizada após terem notificado as famílias da tripulação.

“Os destroços são consistentes com a perda catastrófica da câmara de pressão”, frisou o contra-almirante John Mauger, do Primeiro Distrito da Guarda Costeira, endereçando as condolências aos familiares da tripulação.