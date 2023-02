Durante a madrugada desta terça-feira, a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional e a Força Aérea portuguesas realizaram uma missão conjunta que culminou na detenção de três homens por suspeitas de tráfico de droga, na apreensão de duas embarcações de alta velocidade e de nove fardos de haxixe, com um peso total de cerca de 315 quilos. A operação decorreu em águas internacionais, ao largo da costa do Algarve.

No ar, uma aeronave da Força Aérea nacional localizou sete embarcações suspeitas e, por via marítima, o Comando Regional da Polícia Marítima do Sul e a Marinha deram início a uma operação conjunta para a interceção das mesmas.

De acordo com o comunicado da Marinha Portuguesa, “foi iniciada uma perseguição e tentativa de abordagem às embarcações suspeitas, com o apoio do meio aéreo, tendo sido possível intercetar duas embarcações de alta velocidade, com dezenas de bidões de combustível a bordo, que foram prontamente apreendidas”. As embarcações foram transportadas para terra com o apoio de duas embarcações das autoridades.

Foram ainda detidos três homens, com idades entre os 40 e os 60 anos, suspeitos do crime de tráfico ilícito de estupefacientes. Para além das detenções, foram apreendidos nove fardos de haxixe, com um peso total de cerca de 315 quilos, que já foram entregues à Polícia Judiciária.

A Marinha Portuguesa lembra ainda que “desde 27 de janeiro foram já apreendidas nove embarcações de alta velocidade, cerca de 470 fardos haxixe, correspondentes a mais de 16 toneladas, e detidas 19 pessoas”.