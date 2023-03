O Ministério Público adiou a inquirição aos 13 militares que se recusaram a embarcar no NRP Mondego. Deviam começar a ser ouvidos esta segunda-feira no âmbito de inquérito criminal após participação feita pela Marinha.

À entrada para as instalações da Polícia Judiciária Militar em Lisboa, ainda antes de saber do adiamento, o advogado Garcia Pereira criticou a posição pública assumida pelo chefe do Estado-Maior da Armada, Gouveia e Melo, sobre o caso Mondego e destacou que existe em Portugal o "princípio da presunção da inocência", afirmando que "as coisas tem de ser feitas com regras".

O responsável pela defesa dos militares considerou que o processo disciplinar na Marinha está “ferido de morte”, acusando o chefe do Estado-Maior da Armada de uma atitude “prepotente e discriminatória”. “Quando a autoridade de recurso, em termos disciplinares, toma publicamente uma posição, evidentemente (…) esse processo disciplinar está ferido de morte porque nenhum oficial da Marinha se vai atrever a contrariar, nas suas conclusões desse processo disciplinar, as conclusões que o senhor almirante já avançou”, disse o advogado Garcia Pereira, que representa os 13 militares.

Para o advogado “é intolerável” que “homens que se orgulham da farda que envergam, que têm uma folha de serviços distintos” e que tiveram “um louvor rasgado” devido à sua dedicação ao serviço tenham sido “tratados de forma miserável, com uma atitude prepotente, discriminatória, vexatória e humilhante pelo responsável máximo da Marinha”.

“Isso não passa em claro e ao menos os advogados têm não só o direito como o dever de não pôr o joelho em terra perante violações da lei e da Constituição como essa”, vincou.