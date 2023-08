Pescador mordido por tubarão-azul resgatado ao largo de Vila do Conde

Segundo maior tubarão do mundo fotografado em Viana do Castelo

Um pescador, de nacionalidade indonésia, da embarcação de pesca “Vila do Infante”, teve de ser resgatado pela Marinha depois de ter sido mordido por um tubarão-azul.

Em comunicado, a Marinha revela que o homem, de 35 anos, "se encontrava com uma abundante perda de sangue" e teve de ser resgatado de helicóptero da embarcação de pesca que se encontrava "a cerca de 90 milhas náuticas, o equivalente a cerca de 167 quilómetros, a oeste de Vila do Conde".

"​A embarcação de pesca efetuou um pedido de auxílio, pelas 19:32 minutos, por chamada telefónica,​ relatando que havia um tripulante a bordo, de 35 anos, que tinha sido mordido por um tubarão-azul e que se encontrava com uma abundante perda de sangue. De imediato foi informado o CODUMAR que efetuou a avaliação do estado da vítima, considerando a situação como um resgate médico urgente. Tratando-se de um resgate médico urgente, foi empenhada a aeronave EH-101 da Força Aérea Portuguesa para efetuar o resgate e o transporte até ao Aeroporto de Sá Carneiro, tendo aterrado no mesmo pelas 23:29", lê-se no comunicado.

O pescador foi levado para um hospital do Porto para receber tratamento hospitalar.