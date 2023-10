“O aperto financeiro não está concluído”, alerta Centeno

O governador do Banco de Portugal alerta que, mesmo que as taxas de juro estabilizem, vão continuar a produzir efeitos pelo que “o aperto financeiro não está concluído”. Na apresentação do boletim económico de outubro, que revê em baixa as previsões de crescimento económico, Mário Centeno aponta assim que é necessário “ter alguma cautela com decisões no futuro próximo”.

“A taxa de juro real vai continuar a aumentar porque a inflação está a cair, e mesmo com os juros nominais estáveis, a taxa real vai aumentar, pelo que o aperto financeiro não está concluído”, avisa Mário Centeno. Por isso, “temos de ter alguma cautela com decisões no futuro próximo”, alerta.



O aviso também se aplica aos bancos, “cujo ciclo de resultados parece ser bastante favorável”, admite Centeno. “Requer-se neste momento que cuidem do que são os créditos que concederam, aproveitem este momento para criar almofadas para poder fazer face a incertezas e evolução da política monetária”, aconselha o governador.

Apesar da desaceleração dos preços, o governador do banco central alerta também que “os tempos da inflação muito baixa são passado“. “Temos de nos habituar a que é normal que os preços subam idealmente 2% por ano”, defende.

As projeções do Banco de Portugal para a inflação, medida pela variação do Índice harmonizado de preços no consumidor, são de 5,4% em 2023, uma revisão em alta face aos 5,2% estimados em junho, recuando para 3,6% em 2024 e 2,1% em 2025.

(Notícia em atualização)