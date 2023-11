Lagarde pede ao Comité de Ética do BCE que avalie conduta de Centeno

Christine Lagarde pediu ao Comité de Ética do Banco Central Europeu (BCE) para avaliar a conduta e eventual conflito de interesse de Mário Centeno, depois de o governador do Banco de Portugal ter sido proposto por António Costa para lhe suceder como primeiro-ministro, e Centeno ter primeiro afirmado e depois corrigido, sido convidado para o cargo pelo Presidente da República.

“Recebi cartas sobre o assunto de deputados deste Parlamento” e “pedi ao Comité de Ética do BCE que analisasse o assunto”, revelou Chirstine Lagarde, esta segunda-feira, no seguimento da sua intervenção no Parlamento Europeu, após ser questionada sobre o caso pela eurodeputada Lídia Pereira, do grupo do Partido Popular Europeu.

Mário Centeno é membro do Conselho do BCE. Violou o Código de Conduta. Questionei a Presidente do BCE. A infantaria socialista apressa-se a dizer que é questão nacional, quando não é. Para o PS, a política europeia só interessa para arranjar cargos para os camaradas. Lamentável. — Lídia Pereira (@lidiafopereira) November 27, 2023

A presidente do BCE referiu ainda que, após receber o relatório de avaliação, tomará uma posição sobre o assunto. “Responderei após receber a avaliação do Comité de Ética.”