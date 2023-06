Centeno garante que TAP “não era um tema prioritário” para o seu Ministério

O antigo ministro das Finanças Mário Centeno afirmou esta segunda-feira no Parlamento que o dossiê TAP “não era um tema prioritário” para o dia a dia do seu Ministério. Trata-se de uma resposta ao deputado do Bloco de Esquerda Pedro Filipe Soares, na comissão de inquérito à TAP.

“O tema TAP, sendo central no programa de Governo e estratégico, não era um tema prioritário para o dia a dia do Ministério das Finanças - nem no final de 2015 nem ao longo de 2016. Não quer dizer que não fosse relevante, mas não era um tema central”, afirmou o atual Governador do Banco de Portugal.

Mário Centeno esclareceu que existiam “três princípios cruciais” que precisam de ser respeitados pelo Governo “do ponto de vista da gestão financeira do país”, correndo o risco de levar Portugal a ver suspensos os seus fundos estruturais. “Das Finanças havia três princípios absolutamente cruciais que teriam de ser respeitados do ponto de vista da gestão financeira do país para que fosse visto como um sucesso: não podia ter impactos orçamentais relevantes quer da despesa quer da dívida pública. Temos de recuar a 2015 e relembrar a situação de imensa fragilidade em que o país se encontrava naquele momento.” Mário Centeno refere ainda que não “podia implicar que TAP entrasse no perímetro das administrações públicas” e deveria assegurar “um modelo de governação eficiente que servisse boas práticas internacionais e que permitisse que o Estado tivesse supervisão sobre os compromissos estratégicos que queríamos fazer valer na TAP”.

Ainda em resposta ao deputado do Bloco de Esquerda, que questionou o antigo ministro sobre a origem dos 55 milhões pagos ao antigo acionista da TAP David Neeleman, Centeno diz que não tinha "nenhuma visibilidade" durante o processo e que, por isso, não pode responder. "Nem eu, nem nenhum secretário de Estado, participamos em qualquer reunião para a compra de participações sociais", referiu.

O atual Governador do Banco de Portugal admite que, durante o auge da pandemia, em 2020, chegou a ser equacionada a nacionalização da companhia. Centeno diz mesmo que "todas as hipóteses" estiveram em cima da mesa.

Acerca da relevância da empresa para o país de um empresa, o antigo ministro reforça a ideia de que a TAP "desempenha uma função estratégica na nossa economia" e que "todo o processo recente de recuperação do período pandémico" demonstra essa importância.

"Nem pens, nem dossiês". TAP não constou da pasta de transição

O antigo ministro das Finanças disse ainda que a pasta de transição que recebeu da sua antecessora, em 2015, não fazia qualquer referência à TAP, tendo tido conhecimento sobre os chamados fundos Airbus recentemente.

“A pasta de transição na dimensão TAP era inexistente, nem ‘pens’, nem dossiês, não havia nenhuma referência à TAP na pasta de transição da ministra das Finanças do 20.º Governo [Maria Luís Albuquerque] para o ministro das Finanças do 21.º Governo”, afirmou.

Mário Centeno respondia a questões do deputado do BE Pedro Filipe Soares sobre o conhecimento que teve quando assumiu a pasta das Finanças, em 2015, relativamente às cartas de conforto à banca que permitiram a privatização determinada pelo Governo PSD/CDS-PP, liderado por Pedro Passos Coelho, bem como sobre a forma de capitalização da empresa através de um negócio entre o ex-acionista David Neeleman e a fabricante de aviões - os chamados "fundos Airbus".

Quanto às cartas de conforto, o antigo ministro disse que a informação foi sendo prestada ao Ministério das Finanças faseadamente, não conseguindo, por isso, precisar se foi logo no início do seu mandato ou se foi chegando à medida que foram decorrendo as negociações para a recomposição acionista feita pelo Governo PS, que devolveu ao Estado a maioria do capital da empresa. “Mas era conhecimento do Ministério esta informação”, acrescentou.

Já quanto aos fundos Airbus, “ao contrário das cartas de conforto”, Mário Centeno disse ter tido conhecimento apenas “muito recentemente, quando a comunicação social chamou à atenção” sobre o tema.

