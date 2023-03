O mês de março será de extrema importância para o futuro da política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Decisões políticas terão de ser tomadas, após um aumento cada vez mais provável de 50 pontos-base nas taxas de juros ainda este mês, afirmou esta segunda-feira Mário Cento, governador do Banco de Portugal e membro do Conselho do Banco Central.

"Temos de olhar com muito cuidado para as previsões de março. Este é o dado mais importante que teremos para orientar as nossas decisões futuras", disse Mário Centeno ao jornal italiano La Stampa, citado pela Reuters.



"Se me perguntar o que vai acontecer depois de março, acho que é importante levar a sério as estimativas que teremos dentro de poucos dias", observou Centeno, acrescentando que o aumento das taxas de juro foi muito rápido. "Isso nunca aconteceu antes, nunca foi tão rápido. Precisamos de um pouco de paciência para permitir que esses 300 pontos-base de aumento tenham um impacto na inflação, porque esse é o nosso objetivo principal", disse.

No domingo, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que a inflação subjacente na zona Euro permanecerá alta a curto prazo, fazendo com que um aumento de 50 pontos-base no final deste mês seja cada vez mais certo.