O ministro da Defesa da Rússia visitou esta segunda-feira a cidade Mariupol, anunciou o governo russo, detalhando que Sergei Shoigu pretende "analisar o trabalho de reconstrução" do território.

Este é o terceiro dia consecutivo que Shoigu visita território ocupado pelos russos na Ucrânia. Segundo a BBC, em Mariupol, o governante inspecionou o progresso do trabalho feito na construção de edifícios, tendo visitado um centro médico, um centro de emergência e um edifício residencial.

A Defesa russa divulgou imagens da visita à cidade ucraniana ocupada pelos russos em abril de 2022, depois de um longo braço-de-ferro entre as forças de Moscovo e Kiev.

