O Presidente russo fez uma visita de trabalho à cidade de Mariupol, na primeira viagem de Vladimir Putin ao Donbass, no leste da Ucrânia, avançou hoje o Kremlin.

De acordo com a presidência russa, o chefe de Estado chegou de helicóptero à cidade do sul da região ucraniana de Donetsk, às margens do Mar de Azov, que no ano passado foi palco de violentos combates.

O Presidente russo foi “inspecionar alguns locais da cidade e conversar com os residentes", e andou de automóvel pelas ruas de Mariupol, acompanhado pelo vice-primeiro-ministro Marat Khusnulin, que o informou sobre o andamento das obras de construção e reconstrução.

Russian state TV clip of Putin’s visit to Mariupol, with “local residents” thanking him for coming. Entire streets are cleared in Moscow when he passes through, but Russian state TV wants Russians to believe this outpouring of gratitude is spontaneous. pic.twitter.com/QMsKsf9r79