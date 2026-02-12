Rutte viu e ouviu algo diferente "de qualquer outra reunião da NATO" e antecipa uma defesa europeia "muito mais forte" - TVI

Rutte viu e ouviu algo diferente "de qualquer outra reunião da NATO" e antecipa uma defesa europeia "muito mais forte"

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 52 min
Mark Rutte discursa em Bruxelas depois de reunião com ministros da Defesa (AP)

Secretário-geral da NATO diz estar satisfeito com "mudança de mentalidade" entre parceiros europeus e garante que os aliados assumiram "compromissos claros" em relação ao fortalecimento da defesa europeia

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, congratulou-se esta quinta-feira com a “mudança de mentalidade” que disse ter constatado nos aliados europeus em relação “à responsabilidade da segurança coletiva”.

“O que vi e ouvi hoje é diferente de qualquer reunião da NATO em que tenha participado, e estive em muitas desde 2010”, afirmou Rutte no final da reunião de ministros da Defesa dos aliados em Bruxelas.

Rutte disse que todos os Estados-membros coincidiram na urgência e necessidade de garantir uma dissuasão efetiva, o que requer “uma defesa europeia muito mais forte”.

Assinalou “um notável progresso” no caminho para que a NATO “se mantenha forte” e para que “a responsabilidade da segurança coletiva se partilhe equitativamente”.

“Uma mudança real de mentalidade. Uma unidade de visão. Uma defesa europeia muito mais forte dentro da NATO. Todos ao redor da mesa comprometidos”, afirmou, citado pela agência de notícias espanhola Europa Press (EP).

Segundo o antigo primeiro-ministro dos Países Baixos, os 32 Estados-membros coincidiram no “sentido de urgência” e na importância de trabalhar em conjunto para “manter a salvo os seus mil milhões de cidadãos”.

Rutte disse que os aliados assumiram “compromissos claros” para alcançar os objetivos de capacidade, e estavam a trabalhar para “assegurar a preparação” no caso de um combate.

“Isso exige investir muito mais, e estão a fazer precisamente isso”, afirmou, durante uma conferência de imprensa na sede da NATO.

O chefe político da NATO deu o exemplo da Dinamarca, Estónia, Letónia, Lituânia e Polónia, que já fizeram “aumentos importantes” dos gastos em defesa.

Referiu também a Alemanha, que “está a caminho de duplicar o investimento” de há apenas alguns anos.

O desafio mais premente, segundo Rutte, é que “o aumento da procura seja satisfeito com um aumento da oferta” em termos de armamento.

Para isso, necessita-se rapidamente de mais defesa aérea, mais munições e mais cadeias de fornecimento em toda a Aliança que produzam armamento “em ambos os lados do Atlântico”, defendeu.

Questionado sobre as lições da crise recente com as pretensões norte-americanas em relação ao território autónomo dinamarquês da Gronelândia, Rutte respondeu que a NATO “é uma coligação de democracias”, pelo que encontra vias de canalizar os conflitos.

Os 32 membros da Aliança têm políticos de distintos perfis, “de centro-direita e de centro-esquerda”, todos eles “eleitos em plena soberania pelas suas populações nacionais”, pelo que é normal que haja “debates e discussões” dentro da organização, referiu.

“Seria muito aborrecido se não fosse assim. E já o vimos no passado. Houve debates enormes nos anos 60, 70 e 80, inclusive recentemente. Portanto, não me preocupa”, disse o chefe da NATO.

Rutte disse que a NATO “encontra sempre a maneira de avançar unida” e de voltar “a focar-se no objetivo geral” para que foi criada em 1949.

“Manter mil milhões de pessoas a salvo sob o Artigo 5.º do Tratado de Washington: um ataque contra um é um ataque contra todos”, precisou.

Insistiu que da crise sobre a Groenlândia – ultrapassada com um acordo entre Rutte e o Presidente norte-americano, Donald Trump, que incluiu o lançamento da missão “Sentinela do Ártico” - resultou uma mudança de mentalidade.

“Os países estão conscientes de que nunca nos vamos separar. Sempre permaneceremos juntos. América do Norte, Canadá, Estados Unidos, os países europeus da NATO, sempre unidos”, afirmou.

“Mas os europeus assumindo mais responsabilidade na defesa desta parte da Aliança, o que implica, efetivamente, gastar mais”, acrescentou o chefe da NATO.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Hoje às 13:44
1

Uma psicóloga foi "notificada para devolver nove mil euros". Trabalhadores escolares obrigados a devolver salário e a descer de escalão

Ontem às 20:52
2

"Na marginal está tudo inundado". Ordenada evacuação de parte da baixa de Alcácer do Sal devido a subida do Sado

Ontem às 20:56
3

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Há 2h e 4min
4
03:20

Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha

Ontem às 14:08
5

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

Hoje às 13:24
6

Vai melhorar, depois piorar outra vez, depois melhorar, enquanto isso: tenha cuidados adicionais se mora num destes nove distritos

Ontem às 13:57
7

Governo diz que irá demorar "semanas" reparação de troço da A1 em Coimbra

Hoje às 06:08
8
01:36

Polémica: enfermeiro nomeado coordenador de estrutura de missão para energias renováveis

Hoje às 14:09
9
08:55

Se mora na Grande Lisboa, península de Setúbal e Oeste: atenção a estes avisos da Proteção Civil

Hoje às 14:12
10

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Há 2h e 42min
11
02:30

Derrocada de arriba na Costa da Caparica obriga à evacuação de Porto Brandão

Ontem às 21:40
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Há 2h e 42min

"Desliguem gás e eletricidade, no limite preparem-se para serem retirados" de casa: Proteção Civil avisa para agravamento da situação em três zonas. Brisa sugere quatro alternativas à A1, que ruiu - e vai demorar "semanas" a ficar bem

Hoje às 12:51
02:41

Ruiu: as imagens de drone que permitem perceber o que aconteceu na A1 em Coimbra

Hoje às 08:20

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Hoje às 13:44

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

Hoje às 13:24
06:32

"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"

Hoje às 12:36

Se precisa da A1 (onde ruiu parte do piso), use uma destas quatro alternativas

Hoje às 14:00
01:30

Não interessa se a dívida é de 10€ ou de 1.000.000€: famílias e empresas que devam ao Fisco não podem aceder aos apoios do Estado para o mau tempo

Hoje às 14:17
04:56

Engenheiros avisaram para o risco nos diques: "A principal recomendação era a manutenção que não existia. Isto é quase trágico"

Hoje às 10:17
05:34

Porque é que há tantas estradas a abater em Portugal?

Ontem às 10:23
01:41

DECO faz aviso a quem está a recorrer a empréstimos e moratórias para adiar o pagamento de créditos devido ao mau tempo

Hoje às 14:30
01:39

Resgate em direto: homem queria fotografar mau tempo, acabou socorrido após meia hora na água

Ontem às 14:32