Maroš Šefčovič é apoiado por pró-russos, mas Bruxelas quer pô-lo a mandar no gás que chega de Moscovo

É o homem “das missões impossíveis”, como escreve o jornal francês Les Echos, ou o “Mr. Fix It” (que resolve tudo, na tradução para português), diz o Politico. Maroš Šefčovič, eslovaco de 57 anos, está a um pequeno passo de mandar na compra conjunta de gás à Rússia por parte da União Europeia (UE). Mas há um problema: o partido que o apoia na Eslováquia, o SMER, é pró-Moscovo.

A sua audição para assumir o cargo de vice-presidente executivo - para substituir Frans Timmermans - foi “inconclusiva” e muito “vaga”, descreve Maria da Graça Carvalho, PPE/PSD, à CNN Portugal. “Queremos ter a certeza que é completamente independente em relação ao SMER e ao Robert Fico [líder do partido], porque senão para nós é muito difícil. É uma linha vermelha”, adianta a eurodeputada, que esteve presente na sua audição.

“Ou se incompatibiliza com o partido na Eslováquia, ou se incompatibiliza com as ideias europeias”, continua Graça Carvalho.

Esta incompatibilidade ganhou força esta semana, quando o SMER e Fico ganharam as eleições eslovacas, fazendo disparar os alarmes de Bruxelas quanto à eleição de Šefčovič. O eslovaco falhou em convencer os eurodeputados à primeira e não conseguiu a maioria dos votos favoráveis, mesmo que tenha garantido que “nenhuma molécula de gás russo será mais comprada à Rússia”. Agora, segue-se um último “round”.

“Ele garantiu que iria manter a independência face ao que pensa sobre a Rússia, mas não foi muito firme. Preferíamos que ficasse escrito que seria sempre a questão europeia a prevalecer e a sua ligação na Eslováquia não iria interferir com aquilo que é preciso fazer, nomeadamente nas relações com a Rússia”, garante Maria da Graça Carvalho.

O currículo estudantil e político de Šefčovič evidencia a sua ligação à Rússia e à antiga URSS. Entre 1985 e 1990, o eslovaco viveu em Moscovo para estudar no Instituto de Relações Internacionais. E é durante esse período que se liga ao Partido Comunista da Checoslováquia, meses antes da queda do muro de Berlim.

Pai de três filhos, Šefčovič é visto no Parlamento Europeu como o homem certo para os dossiês complicados, “um sobrevivente, muito pragmático e eficiente”, com um peso e experiência semelhantes aos de Timmermans. E por isso, foi eleito para mediar as relações com Londres, nas semanas que se seguiram ao Brexit e pode tornar-se no homem que controla as compras de gás à Rússia.