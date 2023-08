Marques Mendes não descarta candidatura à Presidência da República

Depois de ter marcado presença na Festa do Pontal, Marques Mendes assumiu, este domingo e pela primeira vez, que pode vir a ser candidato à Presidência da República. "Se um dia achar que, com uma candidatura à Presidência da República, posso ser útil ao País, que é isso que conta, tomarei essa decisão".

No seu habitual espaço de comentário na SIC Notícias, o social-democrata garante que essa possibilidade pode vir a surgir "independentemente" de um acordo com Luís Montenegro. "Se eu vir que tenho alguma utilidade, uma candidatura minha, e que tenho o mínimo de condições para o concretizar, sou franco. Tomarei essa decisão. Independentemente de acordo ou não acordo" com o líder do PSD.

Será, adianta ainda, "uma decisão livre e pessoal". No entanto, estabelece condições e afirma que, para avançar com a candidatura, é preciso existir "utilidade ao país". "Se não houver esses requisitos, não haverá decisão nenhuma. E também estará tudo bem", acrescenta.

Marques Mendes, que foi presidente do PSD entre abril de 2005 e outubro de 2007, sublinha que "esta matéria da Presidência da República", "não é uma questão de festa de vaidades", mas sim, "uma decisão mesmo muito pesada".