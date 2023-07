Investigada morte de homem de 27 anos atingido por projétil durante tumultos em Marselha

França: avó de Nahel afirma que manifestantes estão a usar a morte do jovem "como desculpa". "Têm de parar"

"Inaceitável", "censurável", "vergonhosa". Campanha angaria mais de 1,3 milhões de euros para a família do polícia que matou jovem de 17 anos em França

Está a ser investigada a morte de um homem de 27 anos que foi atingido por um projétil, no sábado à noite, durante os tumultos em Marselha. Os procuradores franceses abriram uma investigação após uma reunião entre Emmanuel Macron e mais de 300 autarcas de cidades afetadas pela violência para explorar as “razões mais profundas” da mesma.

Marselha foi palco dos protestos mais violentos do país durante a noite de sábado. Entre motins e pilhagens, a polícia interveio e disparou balas de borracha e gás lacrimogéneo. O homem de 27 anos morreu depois de ter sido atingido por um projétil no peito, semelhante aos disparados pela polícia. A vítima sofreu, então, uma paragem cardíaca e morreu, informa o The Guardian.

Os procuradores ainda não identificaram de quem era a arma, ou quem a terá disparado. Ainda não se sabe também onde estava o homem quando foi atingido e se estava a participar nos tumultos.

A investigação dos procuradores franceses foi aberta depois de uma reunião, que decorreu esta terça-feira, entre o presidente Emmanuel Macron e os autarcas das cidades mais afetadas pelos confrontos, cujo objetivo era analisar as “razões mais profundas” da violência. O presidente terá dito que o pico da violência já passou e também prometido respostas concretas a cada município afetado.

A sétima noite consecutiva de protestos, de segunda para terça-feira, terminou com 72 detidos, número que ficou pela primeira vez abaixo dos 100. Os tumultos em França decorreram desde 27 de junho, quando um jovem de 17 anos foi morto por um polícia num posto de controlo de trânsito. Nahel M. não tinha carta de condução e foi atingido quando tentava evitar o controlo policial em Nanterre, nos arredores de Paris.