Sinais de vida antiga em Marte? Ora veja

O rover Perseverance descobre novas e intrigantes pistas sobre a existência de água em Marte

por Ashley Strickland, CNN

Subscreva a newsletter científica Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias sobre descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais

Depois de passar 1000 dias na superfície marciana, o rover Perseverance da NASA descobriu novos pormenores sobre a história de um antigo lago e delta fluvial no planeta vermelho.

As novas descobertas, detetáveis graças à investigação detalhada do rover no terreno, estão a ajudar os cientistas a montar o puzzle do misterioso passado de Marte e, em última análise, podem determinar se alguma vez existiu vida no planeta.

O Perseverance e o seu companheiro de helicóptero, o Ingenuity, aterraram na cratera Jezero a 18 de fevereiro de 2021 para procurar sinais de vida microbiana antiga.

Como parte da busca, o explorador robótico acabou de concluir a investigação do delta de um rio que outrora alimentou um lago que encheu a Cratera Jezero há milhares de milhões de anos. Ao longo do percurso, o Perseverance recolheu 23 amostras de rocha de diferentes locais da cratera e do delta.

Cada amostra, mais ou menos do tamanho de um giz de sala de aula e envolta em tubos metálicos, pode ser devolvida à Terra no futuro pela NASA e pela Agência Espacial Europeia, no âmbito da campanha conjunta Mars Sample Return. O estudo das amostras na Terra permitiria uma análise mais pormenorizada utilizando equipamento de laboratório demasiado pesado para ser enviado para Marte a bordo do rover.

Durante uma reunião da União Geofísica Americana, em São Francisco (EUA), os cientistas partilharam alguns dos conhecimentos que obtiveram com a viagem do Perseverance a Marte.

Seguir a água em Marte

O rover recolhe amostras utilizando uma ferramenta de abrasão no seu braço para raspar as superfícies rochosas marcianas e depois analisa a composição da rocha utilizando o seu Instrumento Planetário para Litoquímica de Raios X, conhecido por PIXL.

Algumas das amostras recentes de rocha do Perseverance incluem sílica, um mineral de grão fino que ajuda na preservação de fósseis antigos e moléculas orgânicas na Terra. As moléculas orgânicas podem formar-se durante processos geológicos e biológicos.

"Na Terra, esta sílica de grão fino é o que se encontra frequentemente num local que já foi arenoso", diz Morgan Cable, investigador principal adjunto do PIXL no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, Califórnia, num comunicado. "É o tipo de ambiente onde, na Terra, os restos de vida antiga podem ser preservados e encontrados mais tarde."

O rover Perseverance tirou um mosaico de 360 graus, composto por 993 imagens e 2,38 mil milhões de pixels, de um local denominado "Airey Hill", em novembro

Algumas das rochas também incluíam ferro associado a fosfato, uma fonte natural do elemento fósforo que atua como componente do ADN e das membranas celulares.

Foi também detetado carbonato nas amostras. Estes minerais indicam ambientes ricos em água no passado, atuando como cápsulas do tempo para as condições ambientais em Marte na altura em que as rochas se formaram inicialmente.

"Escolhemos a cratera Jezero como local de aterragem porque as imagens orbitais mostravam um delta - uma prova clara de que um grande lago encheu a cratera. Um lago é um ambiente potencialmente habitável e as rochas delta são um ótimo ambiente para sepultar sinais de vida antiga como fósseis no registo geológico", diz Ken Farley, cientista do projeto Perseverance e professor de geoquímica no Instituto de Tecnologia da Califórnia, num comunicado. "Depois de uma exploração minuciosa, reunimos a história geológica da cratera, traçando a sua fase de lago e rio do princípio ao fim."

As rochas marcianas contam uma história

Os cientistas acreditam que a cratera Jezero formou-se quando um asteroide embateu em Marte há 4 mil milhões de anos.

O Perseverance começou a sua missão estudando e recolhendo amostras do chão da cratera logo após a aterragem. O trabalho de detetive do rover ajudou os cientistas a determinar que o chão da cratera é feito de rocha vulcânica que se formou devido a magma que borbulhou até à superfície ou a atividade vulcânica na superfície marciana.

À medida que o Perseverance avançava, o rover encontrou exemplos de arenito e lama, sugerindo que um rio fluiu para a cratera milhões de anos após a sua formação. Uma camada superior de lama rica em sal é tudo o que resta para indicar que um lago pouco profundo encheu a cratera, atingindo 35 quilómetros de largura e 30 metros de profundidade, antes de alguma mudança climática ter provocado a evaporação do lago.

O Perseverance também encontrou provas de rochas originárias de outros locais de Marte e que foram depositadas no delta do rio e na cratera por rios de fluxo rápido.

"Conseguimos ver um esboço geral destes capítulos da história de Jezero em imagens orbitais, mas foi necessário aproximarmo-nos com o Perseverance para compreender realmente a linha do tempo em pormenor", diz Libby Ives, uma pós-doutorada do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, num comunicado.

Esta ilustração mostra a água a romper a borda da cratera Jezero há milhares de milhões de anos. O rover está agora a explorar a área

O conjunto de instrumentos do Perseverance tem a capacidade de detetar estruturas fósseis microscópicas e os vestígios químicos deixados pela vida microbiana, mas o rover não detetou nenhum deles. No entanto, as provas geológicas que o rover recolheu até agora pintam um quadro aliciante.

"Temos condições ideais para encontrar sinais de vida antiga, onde encontramos carbonatos e fosfatos que apontam para um ambiente aquoso e habitável, bem como sílica, que é óptima para a preservação", diz Cable.

E a missão ainda não terminou. A seguir, o rover vai estudar uma área perto da entrada da cratera onde um rio inundou o chão da cratera, deixando para trás depósitos de carbonato que se assemelham a um anel de banheira.