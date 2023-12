Empresa portuguesa vai construir navio de luxo no valor de 100 milhões de euros

A Martifer ganhou um contrato para construir um navio de luxo para uma empresa japonesa, no valor de 100 milhões de euros, segundo informou a empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Martifer, SGPS, S.A (“Martifer”), informa sobre a adjudicação à sociedade West Sea – Estaleiros Navais, Unipessoal, Lda., participada detida a 100 % pelo grupo Martifer, da construção de um Navio de Cruzeiro de Luxo para a empresa japonesa Ryobi Holdings Co. Ltd., pelo preço global de cerca de €100.000.000,00, s/ IVA”, adiantou a empresa em comunicado.

De acordo com o mesmo documento, a Ryobi Holdings é uma empresa de Okayama, no Japão, criada em 1910, responsável pelo fornecimento de serviços em várias áreas, como transporte de passageiros por autocarro e táxi, logística, turismo, retalho, imobiliário e IT.

“Com esta adjudicação, a Martifer reforça a sua carteira de encomendas no setor Naval, no segmento dos Navios Cruzeiros de Luxo, o que demonstra a excelência, a competitividade e o reconhecimento internacional da sua oferta”, adianta a empresa de Oliveira de Frades liderada por Pedro Duarte.

Esta adjudicação enquadra-se no plano estratégico da empresa, permitindo reforçar o perfil exportador da empresa “em mercados de valor acrescentado diferenciado”.